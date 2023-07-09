شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لحسم صفقات الموسم الجديد قبل البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو نادى الزمالك ، بكل قوة، لحسم ملف الصفقات والتدعيمات قبل السفر إلى السعودية للمشاركة فى البطولة العربية، ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى تلبية كافة طلبات المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لتدعيم صفوفه، حتى يتمكن من تقديم مستوى مميز فى البطولة العربية، وتحقيق نتائج إيجابية.

وحدد أوسوريو طلباته الفنية والمراكز التى تحتاج لتدعيمات، وتحركت الإدارة فى الملف منذ عدة أسابيع من أجل حسم كافة الأمور قبل المشاركة فى البطولة العربية، لاسميا أن الزمالك يتحفظ على أسماء اللاعبين الذين سيرحلوا لحين حسم الصفقات.

ويكثف الزمالك، فى الوقت الحالى، المفاوضات مع المغربى أشرف بن شرقى لاعب الجزيرة الإماراتى من أجل الموافقة على التنازل عن جزء من راتبه حتى يتمكن الأبيض من ضمه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، ويرغب مسئولو الزمالك فى الحصول على خدمات أشرف بن شرقى، خاصة فى ظل رغبة نادى الجزيرة الإماراتى فى الاستغناء عن خدمات اللاعب بسبب راتبه الضخم الذى يحصل عليه.

ويسعى الزمالك للوصول لحل مع بن شرقى لتخفيض راتبه الضخم الذى يحصل عليه، حتى يتم ضمه لصفوف الفارس الأبيض، لاسيما أن بن شرقى صفقة جماهيرة من الدرجة الأولى، وستكون إفادة كبيرة للزمالك قبل المشاركة فى البطولة العربية، وكان بيراميدز يرغب فى التعاقد مع بن شرقى إلا أن ضخامة راتب اللاعب أعاقت المفاوضات.

ويبدأ الزمالك مشواره فى البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسى يوم 28 يوليو، ثم مواجهة الشباب 31 من الشهر ذاته، وأخيرا مواجهة يوم 3 أغسطس.

وتصل قيمة جوائز البطولة العربية للأندية في النسخة الحالية 10 ملايين دولار ما يزيد عن 300 مليون جنيه مصري وفق لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.