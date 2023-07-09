تأكد غياب عمرو السولية ومحمود متولى عن الأهلى فى مباراة القمة أمام الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب الثنائى عمرو السولية ومحمود متولى لاعبى النادى الاهلى عن مباراة القمة أمام الزمالك، المقرر لها الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وبدأ عمرو السولية مرحلة الجري حول الملعب، ضمن برنامج التأهيل الذي يؤديه للتخلص من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية، ولكن الجهاز الطبي للفريق في منح لاعبه فرصة أطول للتعافى خوفاً من تجدد الإصابة.

وعلى نفس الوتيرة، لا يزال محمود متولى مدافع الأهلى يؤدى برنامجه التأهيلى للتعافى من جزع الكاحل الذى تعرض له فى التدريبات التي سبقت مباراة حرس الحدود، ليصبح خارج الحسابات الفنية لمارسيل كولر فى مباراة القمة.

وبخلاف غياب عمرو السولية ومحمود متولى، فإن الاهلى يعانى من غياب أكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة بالرباط الصليبى، فيما رحل الثنائى حمدى فتحى للوكرة القطري وبرونو سافيو لبوليفار البوليفى.