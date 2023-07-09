شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب الطائرة يواجه المكسيك فى بطولة العالم بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب شباب الكرة الطائرة بقيادة مديره الفنى هانى مصيلحي اليوم، الأحد، ثالث مواجهاته فى بطولة العالم المقامة بالبحرين بمواجهة المكسيك فى الثانية ظهرا.

وتلقى منتخب شباب الطائرة الخسارة من البرازيل بنتيجة 3/0 فى ضربة البداية الجمعة، قبل الخسارة من إيطاليا فى ثانى لقاءاته أمس، السبت، قبل أن يختتم الدور الأول اليوم.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في البحرين، الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا هاني مصيلحي، ومصطفى هلال مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محللًا تقنيًا، والدكتور محمد يونس طبيبًا.

بينما تضم قائمة المنتخب المصري 12 لاعبًا وهم: ”ياسين محمد، عمر عابد، زياد أسامة، أحمد ياسر، عبد الرحمن محمد، أحمد إبراهيم، عبد الله إبراهيم، حازم أشرف، علي وائل، عمرو أحمد، حمزة حمدي، وياسين أشرف”.

وقرر هاني مصيلحي، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، وبيرسي أونكن المشرف على منتخبات الشباب والناشئين للكرة الطائرة، استبعاد الثنائي أحمد وائل قنديل، ومحمد طارق من قائمة المنتخب التي ستشارك في منافسات بطولة العالم.

ويتواجد المنتخب المصري للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثانية في بطولة العالم بجانب كلا من: ”منتخب إيطاليا، البرازيل، المكسيك، بالإضافة إلى مصر”.