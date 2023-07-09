شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دياب مدافع طلائع الجيش يجرى جراحة غضروف الركبة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري محمد دياب، مدافع نادى طلائع الجيش، جراحة غضروف الركبة فى أحد مستشفيات القاهرة اليوم، الأحد، بعد الإصابة التى داهمته فى إحدى المباريات الودية، وبذلك تأكد غياب اللاعب لنهاية الموسم على أن يخضع لبرنامج تأهيلى مكثف لإستعادة فورمته الفنية والبدنية استعداداً للموسم الجديد.

ويستعد الطلائع لمواجهة أسوان المقرر لها الثامنة والنصف مساء غداً الاثنين على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري

وعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على دراسة مباريات أسوان بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف تماسيح النيل قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة، فى ظل صعوبة المباراة التى تأتى فى الأمتار الأخيرة لمسابقة الدوري، ويرغب الطلائع فى الظفر بالثلاث نقاط فى محاولة للهروب من مراكز القاع في جدول المسابقة.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 33 نقطة، بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41.

وعكف عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع على تصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراة سيراميكا التي انتهت بالتعادل السلبى بالجولة الأخيرة للدوري.

وحرص الجهاز الفني لطلائع الجيش، على عقد عدة جلسات نفسية مع اللاعبين، لتحفيزهم على استعادة مسيرة الانتصارات في الدوري أمام أسوان.

واستهل بسيونى رحلته مع الطلائع بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد قبل أن يخسر من البنك الاهلى في كأس مصر بركلات الترجيح ثم تعادل مع سيراميكا بالدوري سلبياً.