شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يطالب لاعبى المقاولون بحسم المركز الخامس فى الدوري بعد وداع الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، جلسة خاصة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بضرورة القتال على استعادة المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري وتحقيق نتائج إيجابية فى آخر جولتين على أمل تعثر المنافسين، وذلك بعد خروج المقاولون من ربع نهائي كأس مصر.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الاتحاد السكندري، في اللقاء الذى يجمع الفريقين مساء الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الدوري.

كما طالب شوقي غريب لاعبي الفريق بضرورة غلق صفحة بطولة كأس مصر، والتي ودعها الفريق من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام الزمالك بنتيحة 6/1، والتركيز على إنهاء الدوري فى مركز أفضل.

ويحتل نادي المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 32 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 16 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 29.

وكان المقاولون قد خسر في المواجهة الأخيرة بالدوري أمام الداخلية بهدف نظيف، ومنذ الفوز على حرس الحدود في 16 مايو الماضي بثنائية نظيفة، لم يتذوق ذئاب الجبل طعم الانتصارات في مسابقة الدوري.