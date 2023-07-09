شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب الأولمبى تعود اليوم إلى القاهرة قادمة من المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالي اليوم الأحد إلى القاهرة قادمة من المغرب بعد خوض المباراة النهائية للبطولة أمس، السبت، أمام المنتخب المغربي صاحب الأرض.

وتأهل منتخب مصر الأولمبى إلى أولمبياد باريس 2024 بعد بلوغه المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا برفقة شقيقه المغرب، كما صعد منتخب مالى للأولمبياد بعدما حسم المركز الثالث بالبطولة، بينما يخوض منتخب غينيا صاحب المركز الرابع الملحق مع نظيره في آسيا لتحديد الفريق الرابع الصاعد للاولمبياد.

على صعيد متصل، طلب روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى ، من اتحاد الكرة إقامة مواجهات ودية قوية قبل اولمبياد باريس وتحديدا مع منتخبات تأهلت بالفعل لهذا الحدث الكبير .

واقترح ميكالي على اتحاد الكرة البدء في التجهيز لوديات مع البرازيل وفرنسا وأوكرانيا وامريكا وهي المنتخبات التي تأهلت بالفعل حتي الان للاولمبياد.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز الفني للمنتخب يضم: ميكالى المدير الفنى وتياجو المدرب العام والكابتن وائل رياض المدرب ومحمود حرب مدير المنتخب وليونياردو مدرب الأحمال وجوي بيدرو محلل الأداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وخالد سرحان المترجم وعمرو سلمان الإداري ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدري أخصائي التأهيل ومحمد أحمد وأحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.