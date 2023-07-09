منتخب المغرب الأولمبي يتوج بكأس أمم أفريقيا بفوز صعب على نظيره المصري

توج منتخب المغرب ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عاما، بعد فوزه الصعب على نظيره المصري 2-1 بعد التمديد، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت على ملعب الأمير مولاي عبد الله في مدينة الرباط.



وكان المنتخب المصري المبادر إلى افتتاح التسجيل في الدقيقة السابعة بتسديدة رائعة من اللاعب محمود صابر، فاجأت الحارس المغربي علاء بلعروش.



لكن اللاعب نفسه تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 18 بسبب تدخله الخشن ضد نجم المنتخب المغربي ونادي برشلونة الإسباني عبد الصمد الزلزولي، إذ لجأ الحكم الكيني بيتر واويرو إلى تقنية الفار لحسم القرار.



واستفاد أصحاب الأرض من النقص العددي في صفوف "الفراعنة"، ونجح يانيس بكراوي في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 37، مستفيدا من تمريرة اللاعب بلال الخنوس، الذي شارك في كأس العالم 2022 بقطر الشتاء الماضي مع المنتخب الأول.



وظل التعادل سيد الموقف في بقية الشوط الأول وطوال الثاني، ليتم اللجوء لشوطين إضافيين، تمكن منتخب المغرب فيهما من تسجيل هدف الفوز.



وجاء الهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول بتسديدة قوية من اللاعب أسامة تيرغالين خدعت الحارس المصري المتألق حمزة علاء.



يذكر أن كلا المنتخبين ضمنا التأهل إلى مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس العام المقبل 2024.



المصدر: الجزيرة

