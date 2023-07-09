شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرصد مكافآت خاصة للفوز على الداخلية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد النادى الإسماعيلى مكافآت خاصة للجهاز الفني واللاعبين للفوز على الداخلية، فى اللقاء المقرر له السابعة والنصف مساء غد، الاثنين، باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتاج فريق الإسماعيلى لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل الابتعاد خطوة مهمة عن مناطق الهبوط، واستعادة الثقة قبل جولة من نهاية مسابقة الدوري بشكل رسمي.

وعكف حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، على دراسة مباريات الداخلية الأخيرة لدراسة نقاط القوة والضعف للظفر بالثلاث نقاط والمباراة التى تحسم بقاء الفريق فى الدورى بشكل رسمى خاصة أن الداخلية أحد أندية الصراع.

وحذر حمزة الجمل اللاعبين من خطورة لاعبى الداخلية فى الهجمات المرتدة، وأكد أن الداخلية لديه الحافز الكبير بعد الفوز على المقاولون العرب فى المباراة الأخيرة والتى خطف فيها نقاط المباراة التى أحيت آماله فى البقاء.

وطالب مدرب الإسماعيلى اللاعبين بضرورة القتال وبذل أقصى جهد للعودة بالنقاط الثلاثة وضمان البقاء، وإسعاد الجمهور الذى لا يتوانٍ فى دعم الفريق فى أى مكان.