شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعيد ثنائى المنتخب الأولمبى أمام إنبي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق سموحة، بقيادة أحمد سامى، الثنائى مصطفى سعد ميسي ومحمد مغربي ثنائى الفريق الذي شارك مع المنتخب الأولمبى فى بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، أمام إنبي فى بطولة الدورى.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة مصيرية أمام إنبي المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

ويعكف حاليا أحمد سامى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام بيراميدز فى المباراة التى خسرها الفريق السكندرى بخماسية بعدما نجح الفريق فى التقدم بهدفين، وحذر سامى اللاعبين من تكرار هذه الأخطاء مرة أخرى أمام إنبى، وأن الفريق يحتاج نقطة للاطمئنان على موقف البقاء فى الدورى.

وسادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة أحمد سامى، بعد مشاركة حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى فى تدريبات الكرة خلال مران سموحة استعدادا لمواجهة إنبى.

واقترب حسام حسن من المشاركة فى التدريبات الجماعية بعدما أنهى برنامجه التأهيلى، وأصبح مشاركته أمام إنبى فى المباراة المقبلة كبيرة جدا.