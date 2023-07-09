شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتحدى فاركو فى مواجهة مثيرة بالدوري الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره فاركو فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في مواجهة مثيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفا.

فيما يحتل فاركو المركز التاسع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 29 هدفا.

ويعيش المصري حالة من التألق في المباريات الأخيرة، حيث تحسنت نتائج الفريق بشكل ملحوظ ليتقدم إلى المركز الخامس برصيد 44 نقطة في جدول مسابقة الدوري، حيث بات يفصل الفريق 6 نقاط فقط عن حسم المركز الخامس في ظل المنافسة الشرسة بين عدد من الفرق على هذا المركز وخاصة المقاولون العرب صاحب المركز السادس برصيد 43 نقطة.

ويتبقى للمصري 3 مباريات، بينما يتبقى للمقاولون العرب مباراتين، ويحتاج الفريق البورسعيدي إلى الفوز في مباراتين فقط لحصد 6 نقاط والوصول إلى النقطة 50 لحسم صراع المركز الخامس، وهي النقطة التي لن يستطيع المقاولون العرب الوصول إليها حال فوزه بالمباراتين المتبقيتين له في الدوري.

في المقابل يدخل فاركو اللقاء بمدرب جديد بعدما استقرت إدارة النادي البرتقالي على تعيين برونو روماو مديرا فنيا لفريق الكرة خلفا لطارق العشري الذى رحل عن القيادة الفنية للفريق بالتراضى يعدما تأكد بقاء الفريق في الدورى.