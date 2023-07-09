شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة اهتمام أوسوريو بعرض تدريب منتخب هندوراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، لا يلتفت لما يذكر حول تلقيه عرضًا لتدريب منتخب هندوراس، مؤكدًا أن الخواجة الكولومبي تركيزه منصب مع الزمالك الفترة الحالية، ويرغب فى كتابة تاريخه مع القلعة البيضاء. وكانت تقارير صحفية كشفت عن اهتمام منتخب هندوراس بالتعاقد مع مدرب الزمالك.

وذكرت صحيفة "diez" الهندوراسية، فإن خوان كارلوس أوسوريو هو خيار مطروح بقوة أمام هندرواس للتعاقد معه، بعدما حقق إنجازات مع المنتخب المكسيكي خلال مونديال روسيا 2018 منها الفوز على ألمانيا، ومع ذلك فقد خرج فريقه من دور الـ16، وتعتبر العقبة الواحدة فى إتمام التعاقد مع خوان كارلوس أوسوريو هي راتبه نظرًا لحصول المدير الفني الكولومبي شهريًا 100 ألف دولار من نادي الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاهلى المقرر لها الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

سيكون الزمالك على موعد مع مباراتين فى مسابقة الدورى الممتاز، حيث يواجه الزمالك نظيره الأهلي فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين الخميس 13 يوليو فى الثامنة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

وفى الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة، يستضيف الزمالك نظيره فاركو الأحد 16 يوليو فى الساعة 9:30 باستاد القاهرة الدولي.

بعدها سيخوض الزمالك مباراتين في البطولة العربية، الأولى ستكون في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام الاتحاد المنستيري التونسي يوم 28 يوليو، بعدها سيلتقى الزمالك مع الشباب السعودي، في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 31 يوليو.