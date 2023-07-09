شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفرض حظراً إعلامياً على لاعبيه استعداداً لمواجهة الزمالك فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء، لاسيما أن نتيجتها مؤثرة في حسم التتويج بالدوري رسمياً.

يأتى ذلك لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع للفوز بها لإنهاء الموسم بأفضل صورة بعد حصد كافة الألقاب المحلية والأفريقية، فى محاولة لمنع الزمالك من إفساد أفراح الأهلاوية هذا الموسم.

وطالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي فريقه بالتركيز في مباراة القمة، مؤكداً ضرورة تحقيق انتصار جديد على الفارس الأبيض بعدما شهدت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم فوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي فى التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.