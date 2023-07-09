شكرا لقرائتكم خبر عن دى خيا يعطل انضمام الشناوى للنصر السعودى ويعجل انتقال على لطفى لـ زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى رفض تسليم نادى زد، الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، الاستغناء الخاص بحارسه على لطفى بسبب إمكانية رحيل محمد الشناوى لنادى النصر السعودى.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى أوقف إرسال استغناء على لطفى لنادى زد، الذى أنهى كل تفاصيل الحصول على الحارس عن طريق الإعارة، وكذلك زميله شادى حسين بسبب صفقة محمد الشناوى".

وأضاف شوبير، "مسئول فى التسويق بنادى النصر السعودى تحدث مع مسئولى الأهلى بشأن التعاقد مع محمد الشناوى، والأهلى لم يرفض، ورحب شرط تقديم عرض رسمى مغرٍ يليق بإمكانيات الحارس الكبير، ويفتح الباب لرحيله، ولكن حتى الآن لم يصل عرض رسمي للشناوى".

وأوضح شوبير أن "الأمر الذى يعطل تقديم النصر السعودى عرضا رسميا للأهلى للحصول على خدمات الشناوى هو الحارس الإسبانى ديفيد دى خيا، لأن مسئولى نادى النصر السعودى قدموا عرضًا مغريًا للتعاقد مع ديفيد دى خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزى السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد انتهاء تعاقده مع مانشستر يونايتد فى 30 يونيو الماضى، ولم يتم تجديد عقده من جانب الشياطين الحمر حتى الآن، وحال نجاح النصر فى التعاقد مع دى خيا بعد انتقال ميندى لأهلى جدة سيتم صرف النظر عن ضم الشناوى، وبالتالى يعجل انتقال على لطفى لنادى زد على سبيل الإعارة".

ووجه الحارس الإسبانى ديفيد دى خيا رسالة وداع مؤثرة لجماهير مانشستر يونايتد الإنجليزى، بعد إعلانه الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بشكل رسمي، رحيل الإسباني ديفيد دي خيا عن صفوف الشياطين الحمر بعد انتهاء عقده فى 30 يونيو الماضي. ونشر حساب مانشستر يونايتد فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يستعرض فيه أبرز لحظات حارسه دي خيا، معلنًا رحيله قائًلا "إلى الأبد أسطورة يونايتد.. شكل لك على كل شيء".

وكتب دى خيا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أردت فقط إرسال رسالة الوداع هذه إلى جميع مشجعي مانشستر يونايتد".

وأضاف "أود أن أعرب عن امتناني وتقديري الثابتين للحب من السنوات ال 12 الماضية. لقد حققنا الكثير منذ أن أحضرني السير أليكس فيرجسون إلى هذا النادي. شعرت بفخر لا يصدق في كل مرة ارتدي فيها هذا القميص، لقيادة الفريق، لتمثيل هذه المؤسسة، كان أكبر نادي في العالم شرفا يمنحه فقط لعدد قليل من لاعبي كرة القدم المحظوظين".

وواصل دى خيا رسالته قائلا "لقد كانت فترة لا تنسى وناجحة منذ قدومي إلى هنا. لم أفكر من مغادرة مدريد كصبي صغير أننا سنحقق ما فعلناه معا".

واختتم "الآن، هذا هو الوقت المناسب لمواجهة تحد جديد، لدفع نفسي مرة أخرى في محيط جديد، ستكون مانشستر دائما في قلبي، ولن تتركني أبدا".