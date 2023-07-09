شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات الزمالك فى السلة.. ضم ثنائى والتفاوض مع الثالث والأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى تدعيم فريق كرة السلة بصفقات جديدة بعد التعاقد مع الثنائى أحمد إسماعيل وعلى عمر، ليتبقى للفريق إتمام صفقة واحدة قبل بدء الموسم الجديد.

واتفق الزمالك مع أحمد إسماعيل قادما من الأهلى، وعلى عمر عائدا من الاتصالات ووفقا للوائح انتقالات اتحاد السلة فإن الزمالك يحق له 3 صفقات، حيث احتل المركز الثالث فى بطولة الدورى الموسم الماضى، وبالتالي يتبقى له صفقة واحدة.

ويدرس الزمالك التعاقد مع أدهم العيدة، المصرى الأصل والكندى الجنسية والذى خاض تجربة احتراف فى كندا وانضم لصفوف المنتخب المصرى خلال الفترة الماضية.

ونجح مجلس إدارة نادي الزمالك في التعاقد مع أحمد إسماعيل لاعب الأهلي السابق لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء لمدة ثلاث سنوات.

ويأتي التعاقد مع أحمد إسماعيل في إطار خطة مجلس إدارة الزمالك التي تهدف إلى تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة والحفاظ على أبرز نجوم هذه الألعاب لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة.