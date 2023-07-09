شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعد لوداع اللاعب الثالث فى قائمة الراحلين.. بعد حمدى وسافيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب النادى الأهلى من إعلان إعارة مهاجمه شادى حسين لنادى زد، الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة، استعداداً للموسم الجديد، بعدما أنهى مسئولو الناديين كافة تفاصيل صفقة الإعارة فى ظل خروج شادى حسين من الحسابات الفنية للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق طوال الموسم.

وسيصبح شادى حسين اللاعب الثالث الذى سيودع القلعة الحمراء بعد رحيل الثنائى حمدى فتحى للوكرة القطري وبرونو سافيو لبوليفار البوليفى.

في سياق آخر، حقق الأهلى فوزاً على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد سجلهم على معلول ومحمود كهربا ليرفع رصيده للنقطة 75 في صدارة أندية الدوري.

ويبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، رحلة استكشاف غريمه التقليدي الزمالك، بمشاهدة مبارياته فى الدوري وكأس مصر قبل ملاقاته فى مباراة القمة المقرر لها الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويرغب كولر بالتشاور مع جهازه المعاون في التعرف على طريقة لعب الزمالك، لاسيما مع مدربه الكولومبي أوسوريو، فى ظل الطفرة التي شهدها الفريق الأبيض فى الأسابيع الأخيرة، بهدف وضع خطة مباراة القمة بشكل يضمن الظفر بالثلاث نقاط للمارد الأحمر لحسم بطولة الدوري بشكل رسمي.

وطالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي فريقه بالتركيز فى مباراة القمة، مؤكداً ضرورة تحقيق انتصار جديد على الفارس الأبيض بعدما شهدت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم فوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي فى التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.