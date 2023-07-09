شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يخضع لفحوصات طبية بعد استبداله أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد رفعت، صانع ألعاب فريق فيوتشر ، لفحوصات طبية للاطمئنان على سلامته، بعدما تعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة فريقه الماضية أمام الزمالك بالدوري.

واضطر علي ماهر مدرب فيوتشر لاستبدال أحمد رفعت قبل نهاية الشوط الأول من مباراة فيوتشر والزمالك، بعد شعور اللاعب بالدوار وعدم قدرته على استكمال المباراة.

ويستعد فيوتشر لمواجهة البنك الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري، وكان فيوتشر قد خسر في المباراة الماضية أمام نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 15 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.

وكان فيوتشر قد ودع بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، بعد هزيمته أمام النادي المصري بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية، بينما ودع فيوتشر بطولة كأس مصر عقب الهزيمة أمام إنبي بنتيجة 6/5 بركلات الجزاء الترجيحية أيضاً.