شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحذر من استغلال اسم وشعار وقميص النادى دون موافقة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر النادي المصري بيانًا رسميًا يحذر من خلاله من استغلال اسم وشعار وقميص النادي، دون الحصول على موافقة رسمية من النادي البورسعيدي.

وجاء بيان المصري كالتالي:

تحذر إدارة النادي المصري كل الجهات سواء من الشركات أو الأشخاص من استغلال إسم وشعار النادي وكذلك القميص الخاص بالفريق الأول للكرة بالنادي سواء للموسم الكروي المقبل 2024/2023 أو المواسم السابقة له دون الحصول على الموافقة الرسمية من مجلس إدارة النادي.

وتؤكد إدارة النادي المصري أن استغلال اسم النادي وشعاره في الترويج للمنتجات دون الحصول على الموافقة الرسمية من الإدارة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة وأن اسم وشعار النادي قد تم تسجيلهما بإدارة العلامات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية منذ الثالث من مايو عام 2017.

كما تؤكد إدارة النادي المصري على احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الاجراءات التي تحفظ للنادي المصري حقوقه القانونية.