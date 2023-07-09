أقرب من أي وقت مضى.. آخر تطورات صفقة انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي لضم إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي الحالي والزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان إمام عاشور قد رحل عن صفوف الزمالك إلى فريق ميتلاند الدنماركي في يناير الماضي بصفقة بيع نهائي مقابل 3 ملايين دولار.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن "عاشور" غير سعيد مع ناديه الحالي إذ يرغب في العودة إلى مصر مجددا من خلال الانتقال إلى نادي الزمالك أو أي ناد مصري آخر.

وفي تصريحات تليفزيونية، قال شوبير: "الأهلي أصبح أكثر جدية واهتماما بضم إمام عاشور، واللاعب رغبته الأصيلة والواضحة اللعب للنادي الأهلي، واللاعب الآن أكثر من أي وقت مضى قريب من الانضمام للفريق الأحمر".

وأشار الإعلامي إلى أن المفاوضات أصبحت متقدمة مع ميتلاند لضم اللاعب بصورة نهائية، وأن اللاعب رغبته الأكيدة هي الانتقال إلى الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وتابع حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق: "في اتصال هاتفي مع أحد مسؤولي بيراميدز قال لي إنهم لن يدخلوا في مزايدة لضم اللاعب الشاب، خاصة أن المبلغ المطلوب للتخلي عن خدماته هو 3 ملايين دولار كحد أدنى، وهم لديهم في نفس مركزه وليد الكرتي ومحمود صابر وعبدالله السعيد وبلاتي توريه، إلى جانب اقتراب ضم سيف فاروق جعفر من الزمالك".

وأشار أحمد شوبير إلى أن الزمالك يُعاني من أزمة مالية تمنعه من الدخول في مفاوضات مع إمام عاشور خلال الفترة المقبلة لضمه من نادي ميتلاند الدنماركي.

وفي السياق، كشف الإعلامي هاني حتحوت أيضا عن تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم إمام عاشور.

وقال حتحوت، في تصريحات تليفزيونية، إن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، منح الضوء الأخضر لضم اللاعب، بعد موافقه المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، وبدأ التفاوض بالفعل مع النادي الدنماركي.

وأشار الإعلامي إلى أن الأهلي سيقوم بالتعاقد مع "عاشور" على سبيل البيع النهائي وليس على الإعارة.

وأوضح أن نقطه الخلاف الآن هي تقسيط المبلغ، حيث يرغب الأهلي في سداه على عامين، بينما يطلب النادي الدنماركي المبلغ خلال 6 أشهر، والأقرب هو دفع المبلغ على سنة.

وأكد هاني حتحوت أن الأهلي لم يتوصل لاتفاق نهائي حتى الآن مع النادي الدنماركي الذي يريد عودة إمام عاشور إلى الدنمارك وأرسل أكثر من إنذار لاستعجاله بعد انتهاء فترة إجازته منذ فترة.

وكان عاشور قد انضم إلى ميتلاند بعقد يمتد حتى صيف 2027 في الساعات الأخيرة من سوق انتقالات يناير، وتألق مع فريقه في المباريات الأولى قبل أن تبعده الإصابة عن الفريق لنهاية الموسم.

وانضم إمام عاشور إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019، وحصد مع الفريق الأبيض لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.