رفض طعن مرتضى منصور وتأييد عزله من رئاسة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم عزل مرتضي منصور من رئاسة نادي الزمالك، بعدما رفضت في جلستها اليوم الأحد، الطعن المقدم من الحكومة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من عبدالله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك.

وقدم طلب مرتضى منصور بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطي الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

لتقضي المحكمة برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد الحكم السابق صدوره بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك وإلزام مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت.

في سياق متصل حقق فريق الزمالك فوزا غاليا على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذا الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلى 59 نقطة ليحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد فيوتشر عند 58 نقطة في المركز الرابع بالدوري.