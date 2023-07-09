الجمل يحفز لاعبي الإسماعيلي للفوز على الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - حرص حمزة الجمل المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الإسماعيلي على تحفيز لاعبي الفريق قبل مواجهة فريق الداخية في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين في السابعة والنصف من مساء غد الاثنين على ستاد السويس الجديد بالجولة الثالثة والثلاثين ببطولة الدوري الممتاز.

وأكد الجمل للاعبي الإسماعيلي أنه يثق فيهم جيدًا وأنهم قادرين على تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط من أجل الهروب من منطقة شبح الهبوط التي تهدد الفريق بقوة الموسم الحالي.

ويختتم الإسماعيلي مرانه مساء اليوم وعكف الجمل على دراسة مباريات الداخلية الأخيرة لدراسة نقاط القوة والضعف للظفر بالثلاث نقاط والمباراة التى تحسم بقاء الفريق فى الدورى بشكل رسمى خاصة أن الداخلية أحد أندية الصراع.

وحذر حمزة الجمل اللاعبين من خطورة لاعبى الداخلية فى الهجمات المرتدة، وأكد أن الداخلية لديه الحافز الكبير بعد الفوز على المقاولون العرب فى المباراة الأخيرة والتى خطف فيها نقاط المباراة التى أحيت آماله فى البقاء.

وطالب مدرب الإسماعيلى اللاعبين بضرورة القتال وبذل أقصى جهد للعودة بالنقاط الثلاثة وضمان البقاء، وإسعاد الجمهور الذى لا يتوانٍ فى دعم الفريق فى أى مكان.

فى سياق أخر، تتمسك اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الإسماعيلى بإسناد مباريات الفريق المتبقية أمام الداخلية والاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم، إلى حكام دوليين نظرا للوضع الحساس الذى يعيشه الفريق فى جدول المسابقة.

الإسماعيلى يطالب بحكام دوليين

وطالب الإسماعيلى بوجود حكام دوليين فى مباراته القادمة مع الداخلية المقرر لها الاثنين المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى، خاصة بعدما شهدت مباراة الفريق الأخيرة أمام الأهلى أخطاء أثرت على نتيجة المباراة وفقا لبيان الإسماعيلى الذى صدر بعد المباراة.

وأكدت اللجنة الثلاثية أنها لن تخوض أى مباراة يكون حكمها ليس دوليا، لذلك تتمسك الإدارة بطلبها وترجو من لجنة المسابقات مراعاة موقف الأندية التى تصارع على الهبوط إلى القسم الثانى.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين عن الداخلية الذي يحتل المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.