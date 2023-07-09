جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023، العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف الدوريات، حيث تقام مباراة في الدوري المصري، بجانب ممواجهتين في كأس العرش المغربي ولقائين ببطولة أوروبا تحت 19 عامًا.

وتقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

فاركو X المصري البورسعيدي

وتقام مباراة فاركو والمصري، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة – 1ONTime Sports

مواعيد مباريات كأس العرش المغربي والقنوات الناقلة

الوداد X الرجاء – 7.30 مساء - Arryadia SD/HD

نهضة بركان X الفتح الرباطي – 11.30 مساء - Arryadia SD/HD

مواعيد مباريات بطولة أوروبا تحت 19 عامًا

إيطاليا X بولندا – 7 مساء

البرتغال X مالطة – 7 مساء

أهم نتائج مباريات أمس السبت

شهد مساء أمس السبت، إقامة 3 مباريات مهمة على الصعيد المحلي، حيث التقى الأهلي مع الاتحاد السكندري، والزمالك مع فيوتشر، بينما ألتقي منتخب مصر الأولمبي مع نظيره المغربي، وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

تفوق فريق الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، ليواصل تصدره لجدول الترتيب ويصل للنقطة 75، ويحتاج لنقطتين لحصد لقب الدوري.

كما حقق الفارس الأبيض انتصار صعب علي نظيره فيوتشر بنتيجة 3-2، في مباراة مثيرة بعدما تأخر الزمالك بهدفين ليعود بريمونتادا قوية ويحقق فوزًا غاليًا، ويخطف المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة.

بينما تلقي منتخب مصر الأولمبي هزيمة غير مستحقة من نظيره منتخب المغرب بنتيجة هدفين لهدف بعدما انتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي، بعدما تقدم الفراعنة بالهدف الأول ثم تعادل أسود الأطلس.

حيث سجل منتخب مصر في الدقيقة العاشرة بقذيفة صاروخية بأقدام محمود صابر لمنح الفراعنة أفضلية لم تستمر طويلا حيث عاد منتخب المغرب إلى نقطة الصفر بتسجيله هدف التعادل عن طريق يانيس بقراوي في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

واستمر التعادل بين المنتخبين إلى أن ذهبا إلى أشواط إضافية واستطاع أسود الأطلس مباغتة الفراعنة بهدف ثاني في الدقيقة 105 سجله أسامة تيرجالين قبل نهاية الشوط الإضافي الأول.

وتأهل بصفة رسمية منتخبات مصر والمغرب ومالي إلى أولمبياد باريس بعد نتائجهم في كأس أمم أفريقيا 2023، ليشارك الفراعنة في الحدث الأولمبي العالمي للمرة الثانية على التوالي.