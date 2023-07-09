مؤتمر صحفي اليوم الأحد لإعلان تفاصيل الدوري الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب الجماهير المصرية موعد انطلاق المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، وذلك عندما تبدأ رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل مسابقة الدوري الممتاز.

موعد إقامة المؤتمر الصحفي

من المقرر أن ينطلق المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدوري للموسم الجديد، وذلك فى السابعة مساء اليوم الأحد فى الموسم الجديد 2023 _ 2024 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر إعلان تفاصيل بطولة الدوري في الموسم الجديد وموعد انطلاقها، والارتباطات التى تنتظر الأندية والمنتخبات الوطنية خلال الموسم الجديد.

ويقترب الدوري في الموسم الحالي من الإنتهاء حيث يسدل الستار يوم 16 من شهر يوليو الجاري، ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي نفسه بطلا للموسم الحالي، حيث يحتاج لحصد نقطتين للتويج رسميًا بالدرع.

نتائج مباريات أمس السبت

شهد مساء أمس السبت، إقامة 3 مباريات مهمة على الصعيد المحلي، حيث التقى الأهلي مع الاتحاد السكندري، والزمالك مع فيوتشر، بينما ألتقي منتخب مصر الأولمبي مع نظيره المغربي، وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

تفوق فريق الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، ليواصل تصدره لجدول الترتيب ويصل للنقطة 75، ويحتاج لنقطتين لحصد لقب الدوري.

كما حقق الفارس الأبيض انتصار صعب علي نظيره فيوتشر بنتيجة 3-2، في مباراة مثيرة بعدما تأخر الزمالك بهدفين ليعود بريمونتادا قوية ويحقق فوزًا غاليًا، ويخطف المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة.

بينما تلقي منتخب مصر الأولمبي هزيمة غير مستحقة من نظيره منتخب المغرب بنتيجة هدفين لهدف بعدما انتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي، بعدما تقدم الفراعنة بالهدف الأول ثم تعادل أسود الأطلس.

حيث سجل منتخب مصر في الدقيقة العاشرة بقذيفة صاروخية بأقدام محمود صابر لمنح الفراعنة أفضلية لم تستمر طويلا حيث عاد منتخب المغرب إلى نقطة الصفر بتسجيله هدف التعادل عن طريق يانيس بقراوي في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

واستمر التعادل بين المنتخبين إلى أن ذهبا إلى أشواط إضافية واستطاع أسود الأطلس مباغتة الفراعنة بهدف ثاني في الدقيقة 105 سجله أسامة تيرجالين قبل نهاية الشوط الإضافي الأول.

وتأهل بصفة رسمية منتخبات مصر والمغرب ومالي إلى أولمبياد باريس بعد نتائجهم في كأس أمم أفريقيا 2023، ليشارك الفراعنة في الحدث الأولمبي العالمي للمرة الثانية على التوالي.