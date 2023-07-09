شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين يدخل دائرة اهتمامات بيراميدز فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مهند لاشين، لاعب وسط فريق فيوتشر، دائرة اهتمامات نادي بيراميدز فى الميركاتو الصيفي المرتقب لتدعيم وسط ملعب الفريق السماوي فى الموسم المقبل، ويرتبط مهند لاشين بعقد يمتد حتى موسم 2026، ومنذ انضمامه إلى فريقه الحالي شارك لاشين فى 36 مباراة مع فيوتشر سجل خلالها هدفين.

ومن المقرر أن تناقش إدارة فيوتشر العروض الرسمية للاعبي الفريق بعد نهاية الموسم الجاري، خاصة بعدما دخل نجوم الفريق دائرة اهتمامات كبار الأندية في الدوري، حيث ارتبط اسم محمد رضا بوبو بالنادي الأهلي، فيما دخل غنام محمد دائرة اهتمامات نادي الزمالك.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 15 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.

ويستعد فيوتشر لمواجهة البنك الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري، وكان فيوتشر قد خسر في المباراة الماضية أمام نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.