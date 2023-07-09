شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يدخل معسكراً اليوم استعداداً لطلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق أسوان معسكرا مغلقا اليوم، الأحد، بعد نهاية تحضيراته لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد، الاثنين، فى الجولة قبل الأخيرة من الدوري.

وتنتظر جماهير أسوان مواجهة مرتقبة لفريقها غداً أمام الطلائع، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2022/2023.

وتعد مواجهة الغد بين الطلائع وأسوان مباراة مثيرة للغاية، ويسعى كلا الطرفين للفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل الهروب من دوامة صراع الهبوط، مع اقتراب المسابقة المحلية من النهاية.

ويحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، بعد خوضه 32 مباراة في الموسم المحلي، جمع من خلالهم 33 نقطة، حيث سجل 28 هدفًا، واستقبلت شباكه 39 هدفاً.