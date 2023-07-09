شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة خليفة على معلول فى الجبهة اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادى الأهلى، فى الساعات الجارية، الرتوش الأخيرة على صفقة استعادة جهود محمد شكرى لاعب سيراميكا لتدعيم الجبهة اليسرى للمارد الأحمر فى الموسم الجديد.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، قد طلب تدعيم الجبهة اليسرى للمارد الأحمر فى ظل كثرة الضغوط التى يتعرض لها التونسى على معلول الظهير الأيسر الذى يشارك بصفة مستمرة في مباريات الفريق.

ووافق كولر على عودة محمد شكري للأهلى بعدما انتقل اللاعب لصفوف سيراميكا لاكتساب مزيد من الخبرات، ووضع مسئولو القلعة الحمراء بنداً فى عقده يتيح عودته لصفوف الأهلى مقابل دفع 7 ملايين جنيه.

في سياق آخر، حقق الأهلى فوزاً على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد سجلهم على معلول ومحمود كهربا ليرفع رصيده للنقطة 75 في صدارة أندية الدوري.

ويبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، رحلة استكشاف غريمه التقليدي الزمالك، بمشاهدة مبارياته فى الدوري وكأس مصر قبل ملاقاته فى مباراة القمة المقرر لها الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري

ويرغب كولر بالتشاور مع جهازه المعاون في التعرف على طريقة لعب الزمالك، لاسيما مع مدربه الكولومبي أوسوريو، فى ظل الطفرة التي شهدها الفريق الأبيض فى الأسابيع الأخيرة، بهدف وضع خطة مباراة القمة بشكل يضمن الظفر بالثلاث نقاط للمارد الأحمر لحسم بطولة الدوري بشكل رسمي.

وطالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي فريقه بالتركيز فى مباراة القمة، مؤكداً ضرورة تحقيق انتصار جديد على الفارس الأبيض بعدما شهدت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم فوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي فى التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.