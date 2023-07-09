شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب منتخبات البطولة العربية للسلة بعد انتهاء الدور التمهيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منافسات الدور التمهيدى بمنافسات البطولة العربية لمنتخبات السلة "سيدات"، والتى تقام باستاد القاهرة، وتشارك فيها مصر بمنتخبى "أ" و "ب".

وأسفرت مباريات الدور التمهيدى عن تصدر منتخب مصر " أ " بعد خوض 4 مباريات حقق فيها العلامة الكاملة، وجمع فيها 8 نقاط.

وفى المركز الثانى يحل منتخب المغرب برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في 3 مباريات وخسارة واحدة، بينما جاء منتخب مصر "ب" ثالثا بالفوز في مباراتين والخسارة في مثلها، ثم الجزائر بالفوز في واحدة والخسارة في 3 مباريات، بينما منتخب الكويت تذل منتخبات الدور التمهيدى بالخسارة في المباريات الأربعة.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب مع الكويت في مساء اليوم في قبل نهائي البطولة، وحسم المتأهل الى النهائي.

وجاء ترتيب المنتخبات كالتالى ..