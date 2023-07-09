شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التعليمات الأمنية لمباراة الإسماعيلى والداخلية غداً فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الاجتماع الأمنى لمباراة نادى الداخلية مع الإسماعيلى، والتى ستقام فى الثامنة والنصف مساء غد الاثنين باستاد السويس الجديد، فى إطار مباريات الجولة 33 من مسابقة الدورى العام. وحضر الاجتماع قيادات الشرطة فى محافظة السويس ومسئولو النادى الإسماعيلى، وتم الاتفاق على كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالمباراة وهى:

١- السيارات والأتوبيسات والميكروباصات الخاصة بجماهير الإسماعيلى سوف تتجه إلى محافظة السويس من طريق محور 30 يونيو، ومن يسلك طريقا آخر سيمنع من الوصول إلى ملعب المباراة.

٢- لا يعبر الكمائن الخاصة بالمباراة إلا المشجع الذى يحمل بطاقة شخصية وبطاقة Fan ID وتذكرة المباراة.

٣- منع أى شىء يسبب الأذى للنفس أو الغير مثل:

كافة الألعاب النارية والمعلبات والولاعات واللافتات المسيئة.

٤- سوف يتم غلق أبواب ملعب السويس الجديد فى تمام الساعة السابعة مساءً.

هذا وتحرص القيادات الأمنية فى محافظة السويس على توفير كل سبل التعاون مع كل من يلتزم بالتعليمات التى تم إقرارها خلال الاجتماع الأمنى مع مسئولى النادى الإسماعيلى ومن لم يلتزم بتلك التعليمات سوف يتخذ معه كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ينهى فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة الداخلية، المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الاثنين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير الليلة ثم يعلن حمزة الجمل قائمة المباراة التي تتوجه للسويس لدخول معسكر مغلق اليوم.

ويفتقد الإسماعيلى لخدمات قائد الدراويش باهر المحمدى مدافع الفريق أمام الداخلية بعدما حصل اللاعب على الإنذار الثالث فى مباراة الأهلى، ليتم إيقافه عن مواجهة فريقه المصيرية أمام الداخلية لتراكم الإنذارات، على أن يعود اللاعب للمشاركة في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندرى.

وحذر حمزة الجمل اللاعبين من خطورة لاعبى الداخلية فى الهجمات المرتدة، وأكد أن الداخلية لديه الحافز الكبير بعد الفوز على المقاولون العرب فى المباراة الأخيرة والتى خطف فيها نقاط المباراة التى أحيت آماله فى البقاء.

وطالب مدرب الإسماعيلى اللاعبين بضرورة القتال وبذل أقصى جهد للعودة بالنقاط الثلاثة وضمان البقاء، وإسعاد الجمهور الذى لا يتوانٍ فى دعم الفريق فى أى مكان.