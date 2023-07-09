شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح على رأس اختيارات ميكالى فى أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، النجم المصرى محمد صلاح على رأس اختياراته للاعبين الكبار فى قائمة المنتخب الأولمبى المشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

ويحق لمنتخب مصر الأولمبى تدعيم صفوفه بلاعبين ثلاثة كبار قبل المشاركة فى أولمبياد باريس 2024، وفقا للوائح المنظمة للبطولة.

وسبق وأعلن ميكالى أنه حال التأهل لأولمبياد باريس سيكون محمد صلاح أول اختياراته، متمنيا أن تنجح جهوده فى ضم محمد صلاح للقائمة المشاركة فى أولمبياد باريس.

وقال ميكالى فى مؤتمر صحفى عقده فى أغسطس 2022، "استدعاء محمد صلاح لأولمبياد باريس ليس أمرا سهلاً، لا بدّ من التنسيق الجيد لوجوده، إذ هناك صعوبة في الاستعانة باللاعبين الكبار في ظل تمسك أنديتهم بهم".

وتأهل منتخب مصر الأولمبى إلى أولمبياد باريس بعد صعوده للمباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، بجانب المغرب كما صعد منتخب مالى للأولمبياد بعد حصوله على المركز الثالث.