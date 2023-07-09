المصرى يطلب حضور 20 ألف مشجع فى نهائى كأس الرابطة أمام سيراميكا

القاهرة - سامية سيد - كشف الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادي المصري، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادي المصري أرسل خطاباً رسمياً إلى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم والجهات المعنية، لطلب حضور 20 ألف مشجع فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية أمام سيراميكا.

ويستعد النادي المصري لمواجهة سيراميكا 22 يوليو الجاري فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وتأهل النادي المصري إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عقب الفوز في مباراة الدور نصف النهائي على فريق فيوتشر بنتيجة 3/1، بركلات الجزاء الترجيحية.

يواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره فاركو فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في مواجهة مثيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفًا.