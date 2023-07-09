شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتعاقد مع البرازيلية "ميلكا" محترفة طائرة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترددت أنباء قوية عن نجاح مسئولى النادي الأهلي فى التعاقد مع المحترفة البرازيلية ميلكا لوبيسكا، لاعبة الزمالك السابقة، لتدعيم صفوف فريق الكرة الطائرة بالقلعة الحمراء فى الموسم الجديد

ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي، بشكل رسمي، تعاقده مع ميلكا خلال الساعات المقبلة بعد انهاء الاتفاق على كافة التفاصيل التعاقدية .

وتولى إبراهيم فخر الدين مهمة الفريق الأحمر خلفا ل حمدى الصافى الذى إنتهى مشواره مع الفريق بنهاية الموسم المنقضي.