شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتل المركز الأول فى البطولة الأفريقية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل منتخب تنس الطاولة المركز الأول فى ترتيب منتخبات البطولة الأفريقية التي أقيمت بالمغرب على مستوى الناشئين، بعدما حقق اللاعبون 22 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 7 ذهبيات، و7 فضيات، بالإضافة إلى 8 ميداليات برونزية.

وتقدمت مصر على المغرب التي جاءت في الوصافة برصيد 11 ميدالية، منها 4 ذهبيات و فضية و 6 برونزيات ، والجزائر في المركز الثالث برصيد 12 ميدالية منها ذهبيتان ، و فضيتان و 8 برونزيات.

وعادت البعثة صباح اليوم من المغرب متوجين بالميداليات، وكان فى استقبالهم مسئولى اتحاد اللعبة .

يذكر أن دينا مشرف لاعبة منتخب تنس الطاولة احتلت المركز الـ22 فى التصنيف العالمى للعبة، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى، وهو أفضل مركز تصل له لاعبة مصرية فى التاريخ.

كما احتل عمر عصر لاعب المنتخب نفس المركز، وبذلك يكون اللاعبان فى نفس المركز على مستوى الرجال والسيدات.