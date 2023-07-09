شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف يحتفل بعيد زواجه الـ19 من لقاء الخميسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى نادي الزمالك، بعيد زوجه الـ 19 من الفنانة لقاء الخميسي، ونشر أوسة صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام من زفافه وعلق: "ذكرى 19 سعيدة يا حبيبتي".



محمد عبد المنصف وزوجته (1)



محمد عبد المنصف وزوجته (2)

بدأ "أوسة" مسيرته الكروية مع نادى مزارع دينا قبل أن ينتقل لنادى الزمالك عام 1999، ليقضى حارس الأبيض مسيرة طويلة مع النادى استمرت أكثر من 11 عاما.

ويمتلك عبد المنصف مسيرة دولية حافلة مع منتخب الفراعنة، وشارك مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسخ 2006، والتى أقيمت بمصر وتوج بها المنتخب الوطنى، و 2008 والتى انتزعها الفراعنة أيضاً تحت قيادة المعلم حسن شحاتة

شارك أوسة فى 458 مباراة بإجمالى 40744 دقيقة لعب، تلقى خلالها 507 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 153 مباراة ، وتفوق على عصام الحضرى حارس الفراعنة الذى شارك في 451 مباراة ليسدل الستار على رحلة تاريخية مع الساحرة المستديرة ويعلن الاعتزال في 24 أغسطس 2022.

وكان محمد عبد المنصف ارتدى تيشرت نادى الزمالك بعد المباراة، واحتفل بدرع الدورى مع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض، مؤكدا للجماهير أنه أنهى مسيرته الكروية.