بعد الإصابة.. موقف زيزو من المشاركة أمام الأهلي في القمة

الشارقة - اميمة ياسر -

حسم الجهاز الفني بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجدل حول معاناة أحمد سيد زيزو، نجم الفريق، من الإصابة خلال مباراة فيوتشر بالدوري المصري.

وكان الزمالك قد حقق فوزا مثيرا على فيوتشر، بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر المسابقة المحلية.

وأكد الجهاز الفني للزمالك على سلامة "زيزو" وعدم معاناته من أي إصابات، موضحا أن استبداله في الشوط الثاني كان بسبب حرص الجهاز الفني على منحه راحة حتى لا يتعرض للإجهاد البدني.

وفي السياق، نقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل نادي الزمالك تأكيده على أن "زيزو" سليم ولا يعاني من أي إصابة، وسيكون جاهزا بصورة طبيعية للمباراة المقبلة أمام الأهلي في الدوري.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني تشاور مع الجهاز الطبي خلال مواجهة فيوتشر أمس، وجرى استبدال زيزو بعد شعوره بشد خفيف في عضلة السمانة، خوفا من تفاقم الإصابة، وبالتالي هو جاهز لمباراة الأهلي.

يشار إلى أن الأهلي سيلاقي الزمالك مساء الخميس المقبل في المباراة المؤجلة بينهما بالدوري.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، بينما يأتي فيوتشر في المرتبة الرابعة وفي جعبته 58 نقطة.