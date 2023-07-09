ترتيب الدوري المصري.. هل يتسلم الأهلى الدرع بعد حسم البطولة؟

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء أمس، تربعه على عرش ترتيب الدوري المصري ، بعد مباراته أمام نظيره الاتحاد السكندري ضمن إحدى اللقاءات المؤجلة من بطولة الدوري الممتاز.

وأُقيمت مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري المؤجلة من الجولة الحادية والعشرين، إضافة إلى مباراة الزمالك وفيوتشر، التي لُعبت ضمن لقاءات الأسبوع الثالث والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث تمكن فريق الأهلي، من الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة هدفين دون رد أحرزهما علي معلول ومحمود كهربا، ليواصل صدارة ترتيب البطولة برصيد 75 نقطة رغم خوضه 29 مباراة بفارق 3 لقاءات أقل عن معظم أندية المسابقة.

وينتظر النادي الأهلى مبار اته المقبلة أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك لحسم الدوري المصري، حيث يكفي المارد الأحمر الوصول إلى النقطة 77 للتتويج باللقب، خاصة وأن أعلى نقطة يمكن أن يصل له فريق بيراميدز هي النقطة 76 حال فوزه في مبارياته الثلاثة المقبلة.

على الجانب الآخر، تفوق نادي الزمالك على نظيره فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما صنع ريمونتادا مميزة عقب التأخر في بداية اللقاء بهدفين، ليصعد الزمالك إلى المركز الثالث.

وتنص لائحة اتحاد الكرة، أن يسلم درع الدوري لصاحب اللقب بعد انتهاء مبارايات كافة الجولات، حتى لو تم حسم الدوري قبل نهاية المباريات.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

وجاء ترتيب الدوري الممتاز إجمالًا بعد مباراتي السبت، على النحو التالي:-

1- النادي الأهلي - 75 نقطة.

2- نادي بيراميدز - 67 نقطة.

3- نادي الزمالك - 59 نقطة.

4- نادي فيوتشر - 58 نقطة.

5- النادي المصري - 44 نقطة.

6- نادي المقاولون العرب - 43 نقطة.

7- نادي الاتحاد - 42 نقطة.

8- نادي إنبي - 42 نقطة.

9- نادي فاركو - 41 نقطة.

10- نادي سموحة - 36 نقطة.

11- نادي البنك الأهلي - 35 نقطة.

12 - نادي سيراميكا كليوباترا - 34 نقطة.

13- نادي الإسماعيلي - 34 نقطة.

14- نادي أسوان - 33 نقطة.

15- نادي طلائع الجيش - 33 نقطة.

16 نادي الداخلية - 32 نقطة.

17- نادي غزل المحلة - 32 نقطة.

18 نادي حرس الحدود - 21 نقطة.