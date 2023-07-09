رسميًا.. باريس سان جيرمان يضم لوكاس هيرنانديز قادمًا من بايرن ميونخ

ياسر رشاد - القاهرة - أتم نادي باريس سان جيرمان تعاقده رسميًا مع المدافع الدولي الفرنسي لوكاس هيرنانديز قادمًا من صفوف بايرن ميونيخ.

ونشر النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر“، إعلان ترويجي للصفقة وهو صورة للاعب يمسك بهاتفه المحمول ليسلط الكاميرا على أمتعة السفر مع علم فرنسا.

وقال لوكاس هيرنانديز في تصريحات للموقع الرسمي لباريس سان جيرمان: "أنا متحمس حقًا، لقد كنت أنتظر الانضمام إلى باريس سان جيرمان لفترة طويلة، وقد حدث هذا أخيرًا، إنه يوم خاص جدًا بالنسبة لي وأنا سعيد جدًا لوجودي هنا".

وكشف رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الاتفاق بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ تم بالفعل منذ الأسبوع الماضي.

وأوضح أن لوكاس هيرنانديز سينتقل إلى باريس بشكل نهائي مقابل دفع الفريق العاصمي مبلغ قد يصل إلى 50 مليون يورو لنظيره بايرن ميونيخ.