منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يدخل معسكرًا بإيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - يدخل اليوم الأحد منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة رجال وسيدات معسكرًا تحضيريًا بإيطاليا حتى يوم 19 من شهر يوليو الجاري، وذلك استعدادا لبطولة العالم التي ستقام في مدينة ميلانو الإيطالية من 22 وحتى 31 من نفس الشهر.

وتضم قائمة منتخب مصر للرجال:" أحمد السيد ومحمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد"، بينما ضمت قائمة السيدات:" ناردين إيهاب وآية شريف ولولوة سليمان وساره بيومي".

ويقود فريق سلاح سيف المبارزة المدير الفني السيد سامي والمدرب سامح مجدي كما يرافق الفريق أحمد عبد القادر اخصائي إصابات ملاعب.

وتنطلق منافسات الفردي لسلاح سيف المبارزة سيدات يوم السبت الموافق 22 وتستكمل الأدوار الرئيسية يوم 25، بينما تنطلق منافسات الفردي لسلاح سيف المبارزة رجال يوم الأحد الموافق 23 وتستكمل الأدوار الرئيسية يوم 26.

وتقام منافسات الفرق لسلاح سيف المبارزة سيدات يومي 27 و28، بينما تقام منافسات الفرق للرجال يومي 28 و29.

ويوفر الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني برنامج اعداد خاص لكل فريق من الفرق المشاركة ليتيح للاعبي المنتخب الوطني الإعداد الأمثل من أجل تحقيق انجاز جديد ببطولة العالم يضاف إلى انجازات اتحاد السلاح السابقة وسيطرة ناشئو مصر على التصنيف الدولي والتتويج بميداليات ببطولات العالم للناشئين.

تعرف على قائمة منتخب مصر ببطولة العالم للسلاح بإيطاليا



أيام قليلة تفصلنا على انطلاق بطولة العالم للسلاح في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية في الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

ويخوض المنتخب المصري منافسات البطولة بقائمة جاءت تفاصيلها كالتالي:

سلاح سيف المبارزة رجال:" أحمد السيد ومحمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد"، بينما ضمت قائمة السيدات:" ناردين إيهاب وآية شريف ولولوة سليمان وساره بيومي".

وتضم فائمة سلاح الشيش رجال كلا من:" علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن وعبدالرحمن طلبه"، فينا ضمت قائمة السيدات:" يارا الشرقاوي ونورا منير ونهى هاني وملك حمزة".

وضمت قائمة سلاح السيف رجال:" زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز"، بينما تشارك"ندى حافظ" في منافسات السيدات.

ويقود المنتخب الوطني جهاز فني مكون من:

فاليرو اسبرومتني وماهر حمزة لسلاح الشيش، بينما يقود فريق سلاح سيف المبارزة سيد سامي وسامح مجدي، ويشرف على فريق سلاح السيف فينسين وجمال عبداللطيف.



ويرأس البعثة عضوا مجلس اداراة الاتحاد المصري للسلاح طارق الحسيني نائب أول رئيس مجلس الإدارة وميرفت حسنين، كما يرافق البعثة كل من أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد مندوب البنك الأهلي.

كما يتواجد رئيس الاتحاد المصري للسلاح عبدالمنعم الحسيني بصفته نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح.