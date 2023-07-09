عروض أوروبية لمارسيلو لاڤيينا

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة محمود الأسيوطي عرضين من أحد أندية دورى الدرجة الثانية الإسباني، ومن فريق ميزوكوفيشدى والذى يحتل المركز الثامن بالدورى المجرى الممتاز من أجل الحصول على خدمات لاعب الفريق الأول بنادى لاڤيينا علاء مارسيلو.



جاء طلب الجهاز الفني للفريقان الإسباني و المجرى بعد متابعة مباريات فريق لاڤيينا والاحصائيات السنوية للاعب من شركة التحليل المجرية المتعاقد معها نادى لاڤيينا، والتى أثبتت أنه من أكثر اللاعبين المؤهلين للاحتراف الخارجى لما يمتلكه من إمكانيات ومهارات جعلته الأفضل فى مركزة بدورى القسم الثاني.



وطلب النادي المجري استعارة مارسيلو لمدة 6 اشهر مع رغبة الشراء، فيما يرغب الاسباني في شراء اللاعب بصفة نهائية.



ويدرس نادي لافيينا العرضين قبل اتخاذ القرار النهائي.



جدير بالذكر أن علاء مارسيلو مواليد 2000 ومن ناشئين نادى الزمالك.