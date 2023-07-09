جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك أمس

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل النادي الأهلي تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري بعد فوزه المستحق مساء أمس السبت، علي نظيره الاتحاد السكندري.

ويشتعل الصراع بجدول الترتيب بعد وصولنا للأسابيع الأخيرة من عمر المسابقة، وقرب إنتهاء الدوري المحدد 16 يوليو الجاري.

وحقق فريقالأهلي فوزا ثمينا على حساب الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري 2022 - 2023.

بينما حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على حساب فريق فيوتشر بنتيجة 3 - 2 في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي وي السلام مساء أمس السبت.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد نتائج أمس السبت كالتالي:

1- الأهلي 75 نقطة

2- بيراميدز 67 نقطة

3- الزمالك 59 نقطة

4- فيوتشر 58 نقطة

5- المصري 44 نقطة

6- المقاولون العرب 43 نقطة

7- إنبي 42 نقطة

8- الاتحاد السكندري 42 نقطة

9- فاركو 41 نقطة

10- سموحة 36 نقطة

11- البنك الأهلي 35 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة

13- الإسماعيلي 34 نقطة

14- طلائع الجيش 33 نقطة

15- أسوان 33 نقطة

16- الداخلية 32 نقطة

17- غزل المحلة 32 نقطة

18- حرس الحدود 21 نقطة