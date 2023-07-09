هل يرحل رمضان صبحى عن بيراميدز الفترة المقبلة؟

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القاهرة - سامية سيد - يسيطر الغموض على مصير رمضان صبحى لاعب بيراميدز سواء بالاستمرار فى صفوف فريقه السماوى أو الرحيل بعد انتهاء عقده الذى امتد 3 مواسم، وتدور التساؤلات العديدة في الكواليس عن صبحى.

هل يستمر رمضان صبحى فى بيراميدز أم يرحل؟

المقربون من رمضان يرون أنه لم يحسم موقفه بالبقاء أو الرحيل، خاصة أنه يريد مطالب مالية جديدة، والتفاوض مع مسئولى بيراميدز لم يرتق للمراحل الحاسمة، فى الوقت الذى تبقى اللاعب نصائح بالاحتراف الخارجي للخروج من أجواء الضغوط أمام جماهير ناديه السابق الأهلى.

هل ينتقل رمضان صبحى للزمالك؟

ملف انتقال رمضان صبحى للزمالك يتردد كل فترة، وهناك قطاع كبير من الجمهور الأبيض يرونه لاعبا مهما ويحقق الكثير فى ميت عقبة، مع وجود دعم الجماهير، ويرونه الأفضل لتعويض رحيل أشرف بن شرقى، وتبدو فى الكواليس أن هناك ظروفا عائلية تمنع صبحى من الانتقال للزمالك والاتجاه للاحتراف الخارجي سواء فى الخليج أو أوروبا.

أيهما الأقرب اللعب فى الخليج أم أوروبا واجهة رمضان صبحى حال رحيله؟

رمضان صبحى يميل للاحتراف فى أوروبا، خاصة أنه عاش تجربة الاحتراف بالدورى الإنجليزى، وملف الاحتراف بالأندية العربية لم يكن مطروحا، ولكن ربما تتغير الأمور حال تلقى عروضا مغرية من الدورى السعودى الذى يستقطب نجوم العالم خلال الفترة الأخيرة .

وماذا عن موقف بيراميدز من التجديد لرمضان صبحى؟

الأمور ليست واضحة حيث هناك تحركات مكثفة لضم لاعبين شباب وآخرهم سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه لاعبا الزمالك اللذان وقعا مؤخرا للفريق السماوى، بينما مصير رمضان صبحى ليس واضحا فى ظل توجهات وسياسات النادى الفترة المقبلة، وإن كان صبحى أحد اهم الأوراق الرابحة المهمة فى بيراميدز وفقا لتصريحات مسئوليه.