شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر العروض لحسم مصير عبد الله جمعة نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى الزمالك تلقى عروض رسمية لعبد الله جمعة الظهير الأيسر لحسم مصيره، سواء بالاستمرار مع الفارس الأبيض أو الموافقة على العروض، والسماح له بالرحيل فى الميركاتو الصيفى المقبل.

ويرغب الزمالك فى الاستغناء عن عدد من اللاعبين فى الفريق الأول، وفقًا لرؤية الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو الذى قام بتسليم الإدارة عدد من الأسماء الذين يرحب برحيلهم فى الفترة المقبلة.

ويحسم الزمالك مصير عبد الله جمعة وفقًا للعروض التى سيتلقاها اللاعب فى الفترة الحالية، حيث يرغب مسئولى الزمالك فى تحقيق أكبر المكاسب المادية من اللاعبين الراحلين.

فى الوقت ذاته، يسعى مسئولو الزمالك ، بكل قوة، لحسم ملف الصفقات والتدعيمات قبل السفر إلى السعودية للمشاركة فى البطولة العربية، ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى تلبية كافة طلبات المدير الفني لتدعيم صفوفه، حتى يتمكن من تقديم مستوى مميز فى البطولة العربية، وتحقيق نتائج إيجابية.

وحدد أوسوريو طلباته الفنية والمراكز التى تحتاج لتدعيمات، وتحركت الإدارة فى الملف منذ عدة أسابيع من أجل حسم كافة الأمور قبل المشاركة فى البطولة العربية، لاسميا أن الزمالك يتحفظ على أسماء اللاعبين الذين سيرحلوا لحين حسم الصفقات.