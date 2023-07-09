شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مستمر ومثمر بين "حياة كريمة" وسيتي كلوب لاستضافة ملتقى التوظيف.. وفرع العبور يستقبل مبادرة 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل التعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومجموعة أندية سيتي كلوب، حيث تستضيف أندية سيتي كلوب ملتقى التوظيف للشباب الذي تنظمه وترعاه مؤسسة حياة كريمة، ويستكمل فرع بني سويف اليوم استضافة الملتقى الذي بدأ أمس أعماله بالفرع، قبل أن ينتقل إلى فرعي أسيوط والمنوفية يومى 22 و 23 يوليو الجارى، بينما يقام في فرع الزقازيق يومي 5 و 6 أغسطس المقبل، فيما يستضيفه فرع بنها يومي 19 و 20 أغسطس.

وتمنح مؤسسة حياة كريمة، من خلال ملتقي التوظيف، فرصة كبيرة للراغبين في التوظيف للحصول على التدريب التكنولوجي الذي من خلاله يتم التعرف على أهم البرامج والتطبيقات المهمة والمفيدة والتي يمكن استخدامها فى الحياة الوظيفية للاحتراف في مختلف مجالات الحياة.

وكشف الراغبون في الالتحاق بالوظائف داخل الملتقى عن سعادتهم بإقامة مثل هذه الملتقيات ، حيث توفر لهم إمكانية التعرف على أكثر من مكان عمل، وبالتالي إمكانية التقديم على أكثر من وظيفة في أماكن او شركات مختلفة، موجهين الشكر إلى الدولة والقائمين على تنظيم الملتقى وحسن التنظيم.

ويعد الملتقى فرصة كبيرة تحرص مؤسسة حياة كريمة ومجموعة سيتي كلوب على توفيرها بالتعاون مع الأجهزة المعنية لشبابنا من أبناء النادي والمناطق الجغرافية لفروعه المنتشرة في أنحاء الجمهورية في إطار سياسة الدولة الساعية لتوفير الوظائف المناسبة لأبنائنا خاصةً الشباب منهم.

ويشارك في ملتقي التوظيف العديد من الشركات في مختلف القطاعات، منها النظم الذكية، المنشآت السياحية، العمل الإداري، تمويل المشروعات، مطاعم، الأمن والحراسة، عمال النظافة، فنيين صيانة، مندوبين مبيعات.

علي صعيد متصل ، وفي إطار الدور المجتمعي لمجموعة أندية سيتي كلوب المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، يستضيف فرع العبور اليوم مبادرة 100 مليون صحة حتي التاسعه مساءً و تشمل المبادرة إجراء التحليلات الطبية المتعلقة بالسكر التراكمي والدهون الثلاثية والكوليسترول ووظائف الكلى وضغط الدم، بالإضافة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالنسبة للسيدات.

وتعد مبادرة 100 مليون صحة إحدى انجازات المنظومة الصحية، وتنفرد بها مصر، من حيث الرصد المبكر والعلاج للامراض المزمنة والوراثية لكل الفئات، وتقع تحت إطارها عشرات المبادرات للكشف والعلاج المجاني.