شكرا لقرائتكم خبر عن موقف "زيزو" من مباراة القمة بعد الإصابة أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة، طبيب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، موقف أحمد سيد زيزو من مواجهة الأهلى، المقرر لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وغادر أحمد زيزو مواجهة فيوتشرفى الدقيقة 80 بسبب تعرضه للإصابة، ليغادر المباراة التى أقيمت أمس السبت، على استاد السلام، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 3 / 2.

وأكد طبيب الزمالك، فى تصريحاته لليوم السابع، أن أحمد زيزو جاهز لمواجهة الأهلى فى لقاء القمة رقم 126، موضحا أن اللاعب غادر مباراة فيوتشر لشعوره بالإجهاد العضلى، وسيكون جاهزًا لمواجهة الأهلى.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، الأحد عقب الفوز على فيوتشر في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الأهلي المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الخميس المقبل .

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 59 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.