الـ9 أكبر من الـ7.. الزمالك يشعل مباراة القمة أمام الأهلي مبكرا

الشارقة - اميمة ياسر -

أشعل نادي الزمالك مباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي مبكرا، وذلك من خلال منشور عن لقب نادي القرن الأفريقي.

وحرص الزمالك على إحياء ذكرى أكثر الأندية الأفريقية تتويجا بالألقاب، في القرن الماضي.

وعبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، كتب نادي الزمالك: "لغة الأرقام لا يمكنها الكذب مهما حاول البعض".

وأضاف النادي: "سيظل التاريخ شاهداً على إنجازات الزمالك كأكثر الأندية الأفريقية تتويجاً بالألقاب في القرن العشرين".

يشار إلى أن الزمالك حقق بطولة دوري أبطال أفريقيا 5 مرات في تاريخه، والسوبر الأفريقي 3 مرات.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قد أعلن في ديسمبر عام 2000 أن الأهلى هو نادى القرن العشرين فى أفريقيا، من حيث عدد البطولات التى حصل عليها فى الفترة من بداية البطولات الأفريقية للأندية عام 1964 وحتى نهاية القرن.

وجاء الأهلى في المركز الأول بـ34 نقطة وخلفه كوتوكو الغانى بـ32 نقطة ثم كانون ياوندى الكاميرونى برصيد 27 نقطة فى المركز الثالث، وأثارت هذه الجائزة لغط شديد لا يزال ساريًا بين جماهير الزمالك التى اعتبرت فريقها الأحق بها.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ11 لقب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021- 2023).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفروآسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.