بمشاركة الأهلي.. الإعلان عن تغيير مسمى دوري السوبر الإفريقي.. وهذا هو موعد انطلاق البطولة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، عن تغيير مسمى بطولة دوري السوبر الإفريقي، المقرر انطلاقها خلال العام الجاري 2023.

ويشارك في البطولة 8 أندية، من بينها الأهلي فقط ممثلًا لـ مصر، بجانب كل من: "الترجي التونسي - مازيمبي الكونغولي - سيمبا التنزاني - صن داونز الجنوب إفريقي - إنييمبا النيجيري - الوداد المغربي - الرجاء المغربي".

وعقب انتهاء مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 والتي فاز بها المنتخب المغربي على حساب نظيره المصري، أكد موتسيبي على تغيير مسمى بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وقال موتسيبي في تصريحات لشبكة "بي ان سبورتس" القطرية: "لقد قررنا تغيير مسمى البطولة من دوري السوبر الإفريقي (السوبرليج)" إلى الدوري الإفريقي لكرة القدم".

وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقي: "سيتم تدعيم البطولة بالمزيد من الأموال، والتي تشمل المكافآت والجوائز، وهو ما سيجعلها بطولة قوية وستكون الأفضل في القارة بتواجد أندية كبيرة".

واختتم باتريس موتسيبي: "ستنطلق البطولة في أكتوبر المقبل، وسنرى مباريات كبيرة بين جميع الأندية المشاركة".

وكانت تقارير مغربية قد ذكرت أن الاتحاد الإفريقي سيجري قرعة البطولة يوم 15 يوليو الجاري، على أن تبدأ في 20 أكتوبر المقبل.