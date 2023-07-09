شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: نجهز للتعاقد مع صفقات قوية.. ولن نفرط فى نجوم الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادي المصري، أن كل ما يخص التعاقدات الجديدة للنادي يخضع لإشراف لجنة الكرة ورئيس النادي مباشرة، موضحا أن المصري سيختار صفقاته الجديدة بعناية، وفقاً لاحتياجات الفريق.

وقال أبو قمر فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، ندرس احتياجاتنا للموسم الجديد بعناية، والأمر بالكامل يشرف عليه رئيس النادي ولجنة الكرة، وهدفنا الأساسي عدم التخلي عن أى عنصر أساسي أو مؤثر مع الفريق.

وأضاف أبو قمر، بنهاية الموسم سنقيم التجربة بالكامل، وكل تركيزنا في الوقت الحالي على حسم المركز الخامس بالدوري وبطولة كأس الرابطة، ومباراة اليوم أمام فاركو مهمة للغاية لتأكيد حسم المركز الخامس.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 .

وبات يفصل الفريق البورسعيدي 6 نقاط فقط عن حسم المركز الخامس في ظل المنافسة الشرسة بين عدد من الفرق على هذا المركز وخاصة المقاولون العرب صاحب المركز السادس برصيد 43 نقطة.

ويتبقى للمصري 3 مباريات، بينما يتبقى للمقاولون العرب مباراتين، ويحتاج الفريق البورسعيدي إلى الفوز في مباراتين فقط لحصد 6 نقاط والوصول إلى النقطة 50 لحسم صراع المركز الخامس، وهي النقطة التي لن يستطيع المقاولون العرب الوصول إليها حال فوزه بالمباراتين المتبقيتين له في الدوري