شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض بعد خسارة نهائي أفريقيا: البطولة رجولة وروح وقتال مش لقب فقط والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف شيتوس، ”شكراً لكل اللاعبين الرجالة بجد ، شكراً بركات المشرف العام اللي كان له دور كبير في رفع الضغوطات ، شكراً شعبان المنسق العام للمنتخبات الوطنية ، وشكر وإمتنان لكل أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي والمعاون بداية من ميكالي إنتهاءاً بعم عيد وعلاء سعيد عمال المهمات ، وشكراً لكل من ساندنا ودعمنا سواء بالمدح أو بالإنتقاد الإيجابي ، ونعتذر للشعب والجمهور المصري العظيم علي عدم تحقيق الميدالية الذهبية ، وموعدنا في أولمبياد باريس، تحيا مصر”.
وصعد المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد باريس 2024، بعد وصوله للمباراة النهائية أمام المغرب.
تلقى المنتخب الأولمبى، أول خسارة تحت قيادة البرازيلي روجيريو ميكالي بعد 17 مباراة بلا هزيمة حينما خسر أمام نظيره المغربي، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، بنتيجة 2-1 في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، بعدما ضمن المنتخبان التأهل للأولمبياد بصرف النظر عن النتيجة.
وخسر منتخب مصر الأولمبى أمام المغرب بنتيجة 2 / 1 في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، تقدم المنتخب الأولمبى المصرى بهدف نظيف سجله محمود صابر فى الدقيقة 10، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض فى الدقيقة 37 بتوقيع يانيس بكراوى، وأضاف للمغرب أسامة ترغالين الهدف الثانى فى الدقيقة 105.
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