شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض بعد خسارة نهائي أفريقيا: البطولة رجولة وروح وقتال مش لقب فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر وائل رياض رسالة امتنان للاعبي المنتخب الأول وزملائه في الجهاز الفني بعد المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب. وكتب وائل رياض على صفحته، ”البطولة ليست لقب فقط، البطولة رجولة وروح وأداء قتالي، والحمد لله كنا علي قدر المسئولية ولم يبخل أي فرد من الفريق المصري (لاعبين وجهاز) من التفاني والأداء بمنتهي القوة لرفعة اسم مصر “.

وأضاف شيتوس، ”شكراً لكل اللاعبين الرجالة بجد ، شكراً بركات المشرف العام اللي كان له دور كبير في رفع الضغوطات ، شكراً شعبان المنسق العام للمنتخبات الوطنية ، وشكر وإمتنان لكل أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي والمعاون بداية من ميكالي إنتهاءاً بعم عيد وعلاء سعيد عمال المهمات ، وشكراً لكل من ساندنا ودعمنا سواء بالمدح أو بالإنتقاد الإيجابي ، ونعتذر للشعب والجمهور المصري العظيم علي عدم تحقيق الميدالية الذهبية ، وموعدنا في أولمبياد باريس، تحيا مصر”.

وخسر المنتخب الأولمبي أمام المغرب في نهائي الأمم الأفريقية بهدفين مقابل هدف ، بعد مباراة ماراثونية قدمها نجوم المنتخب رغم اللعب منقوص العدد من الدقائق الأولى لها .

وصعد المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد باريس 2024، بعد وصوله للمباراة النهائية أمام المغرب.

تلقى المنتخب الأولمبى، أول خسارة تحت قيادة البرازيلي روجيريو ميكالي بعد 17 مباراة بلا هزيمة حينما خسر أمام نظيره المغربي، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، بنتيجة 2-1 في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، بعدما ضمن المنتخبان التأهل للأولمبياد بصرف النظر عن النتيجة.

وخسر منتخب مصر الأولمبى أمام المغرب بنتيجة 2 / 1 في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، تقدم المنتخب الأولمبى المصرى بهدف نظيف سجله محمود صابر فى الدقيقة 10، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض فى الدقيقة 37 بتوقيع يانيس بكراوى، وأضاف للمغرب أسامة ترغالين الهدف الثانى فى الدقيقة 105.