شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد ثلاثى المنتخب الأولمبى قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود الثلاثى حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف ثلاثى المنتخب الأولمبى قبل مواجهة الزمالك، بعد انتهاء مهمتهم مع الفراعنة الصغار بالصعود لأولمبياد باريس 2024 والوصول لنهائى كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً قبل خسارة اللقب الافريقى لصالح المغرب في المباراة النهائية.

وتعود بعثة المنتخب الأولمبى للقاهرة اليوم، على أن ينتظم ثلاثى الاهلى في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر الثلاثاء، بعدما حصل الأهلى على راحة 48 ساعة من التدريبات عقب الفوز على الاتحاد السكندري.

وحقق الأهلى فوزاً على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد سجلهم على معلول ومحمود كهربا ليرفع رصيده للنقطة 75 في صدارة أندية الدوري.

يبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، رحلة استكشاف غريمه التقليدي الزمالك، بمشاهدة مبارياته فى الدوري وكأس مصر قبل ملاقاته فى مباراة القمة المقرر لها الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويرغب كولر بالتشاور مع جهازه المعاون في التعرف على طريقة لعب الزمالك، لاسيما مع مدربه الكولومبي أوسوريو، فى ظل الطفرة التي شهدها الفريق الأبيض فى الأسابيع الأخيرة، بهدف وضع خطة مباراة القمة بشكل يضمن الظفر بالثلاث نقاط للمارد الأحمر لحسم بطولة الدوري بشكل رسمي.

وطالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي فريقه بالتركيز فى مباراة القمة، مؤكداً ضرورة تحقيق انتصار جديد على الفارس الأبيض بعدما شهدت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم فوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي فى التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.