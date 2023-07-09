شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الكثير من الأخبارالرياضية المهمة، على رأسها عقد مؤتمر صحفى لرابطة الأندية لإعلان تفاصيل الدورى الجديد، تعاقد الأهلى مع ميلكا لاعبة طائرة الزمالك ، و طلب المصرى حضور 20 الف مشجع فى نهائى كاس الرابطة .
محمد صلاح على رأس اختيارات ميكالى فى أولمبياد باريس 2024
يضع البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، النجم المصرى محمد صلاح على رأس اختياراته للاعبين الكبار فى قائمة المنتخب الأولمبى المشاركة فى أولمبياد باريس 2024.
الزمالك يكشف حقيقة اهتمام أوسوريو بعرض تدريب منتخب هندوراس
كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، لا يلتفت لما يذكر حول تلقيه عرضًا لتدريب منتخب هندوراس، مؤكدًا أن الخواجة الكولومبي تركيزه منصب مع الزمالك الفترة الحالية، ويرغب فى كتابة تاريخه مع القلعة البيضاء. وكانت تقارير صحفية كشفت عن اهتمام منتخب هندوراس بالتعاقد مع مدرب الزمالك.
المصرى يطلب حضور 20 ألف مشجع فى نهائى كأس الرابطة أمام سيراميكا
الأهلى يتعاقد مع البرازيلية "ميلكا" محترفة طائرة الزمالك
ترددت أنباء قوية عن نجاح مسئولى النادي الأهلي فى التعاقد مع المحترفة البرازيلية ميلكا لوبيسكا، لاعبة الزمالك السابقة، لتدعيم صفوف فريق الكرة الطائرة بالقلعة الحمراء فى الموسم الجديد
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