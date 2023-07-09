شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الكثير من الأخبارالرياضية المهمة، على رأسها عقد مؤتمر صحفى لرابطة الأندية لإعلان تفاصيل الدورى الجديد، تعاقد الأهلى مع ميلكا لاعبة طائرة الزمالك ، و طلب المصرى حضور 20 الف مشجع فى نهائى كاس الرابطة .

محمد صلاح على رأس اختيارات ميكالى فى أولمبياد باريس 2024

يضع البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، النجم المصرى محمد صلاح على رأس اختياراته للاعبين الكبار فى قائمة المنتخب الأولمبى المشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

يضع مسئولو النادى الأهلى، فى الساعات الجارية، الرتوش الأخيرة على صفقة استعادة جهود محمد شكرى لاعب سيراميكا لتدعيم الجبهة اليسرى للمارد الأحمر فى الموسم الجديد.

الزمالك يكشف حقيقة اهتمام أوسوريو بعرض تدريب منتخب هندوراس

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، لا يلتفت لما يذكر حول تلقيه عرضًا لتدريب منتخب هندوراس، مؤكدًا أن الخواجة الكولومبي تركيزه منصب مع الزمالك الفترة الحالية، ويرغب فى كتابة تاريخه مع القلعة البيضاء. وكانت تقارير صحفية كشفت عن اهتمام منتخب هندوراس بالتعاقد مع مدرب الزمالك.

تعقد رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، مؤتمرا صحفيا فى السابعة مساء اليوم الأحد لإعلان تفاصيل مسابقة الدوري الممتاز فى الموسم الجديد 2023 _ 2024 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

دخل مهند لاشين، لاعب وسط فريق فيوتشر، دائرة اهتمامات نادي بيراميدز فى الميركاتو الصيفي المرتقب لتدعيم وسط ملعب الفريق السماوي فى الموسم المقبل، ويرتبط مهند لاشين بعقد يمتد حتى موسم 2026، ومنذ انضمامه إلى فريقه الحالي شارك لاشين فى 36 مباراة مع فيوتشر سجل خلالها هدفين.

المصرى يطلب حضور 20 ألف مشجع فى نهائى كأس الرابطة أمام سيراميكا

كشف الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادي المصري، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادي المصري أرسل خطاباً رسمياً إلى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم والجهات المعنية، لطلب حضور 20 ألف مشجع فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية أمام سيراميكا.

الأهلى يتعاقد مع البرازيلية "ميلكا" محترفة طائرة الزمالك

ترددت أنباء قوية عن نجاح مسئولى النادي الأهلي فى التعاقد مع المحترفة البرازيلية ميلكا لوبيسكا، لاعبة الزمالك السابقة، لتدعيم صفوف فريق الكرة الطائرة بالقلعة الحمراء فى الموسم الجديد