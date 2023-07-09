النصر ينسحب من سباق التعاقد مع زاها لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - انسحب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي من سباق التعاقد مع اللاعب الإيفاوري الدولي ويلفريد زاها نجم فريق نادي كريستال بالاس الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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انتهى عقد ويلفريد زاها مع نادي كريستال بالاس الإنجليزي بنهاية شهر يونيو الماضي، وأصبح يحق اللاعب التوقيع مجانًا لأي فريق في الفترة الحالية، والذي جعل اللاعب يمتلك العديد من العروض للرحيل عن النسور.

تحمل التكاليف المادية فقط في الراتب السنوي للاعب صاحب الـ 30 عام جعلته يمتلك عدد كبير من العروض الاوروبية والعربية، لكن نادي النصر انسحب من الصفقة بعدما كان قريب من الحصول على خدمات اللاعب.

عرض النصر لضم ويلفريد زاها

وجاء انسحاب نادي النصر من صفقة التعاقد مع ويلفريد زاها بسبب مطالب اللاعب المادية، فكان عرض العالمي قد وصل إلى 20 مليون يورو كراتب سنوي للاعب، لكن الإيفواري طالب الحصول على راتب أعلى، ومن خلال عدة جلسات بين الطرفين كان موقف اللاعب ثابت.

انسحب النصر من صفقة ويلفريد زاها ليبقى أندية لاتسيو الإيطالي وفناربخشة التركي، هم أبرز العروض المقدمه للاعب للرحيل عن الزجاجون، فضلًا عن عرض كريستال بالاس لتجديد عقد اللاعب لمدة 4 سنوات.

ولم يحسم اللاعب موقفه حتى الآن من الرحيل عن كريستال بالاس، كما أنه لم يحسم موقفه بالتجديد أو خوض تجربه جديده، لكن قراره النهائي بانه سيبقى في أوروبا.

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