أسامة فيصل على رأس قائمة البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ، عن القائمة المستدعاه 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة علي النحو التالي

حراسة المرمي

محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع..

أمير مدحت _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أحمد ياسين _محمد بسيوني _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط..

محمد فتحي _ محمود سيد _فراس بن عايفية _ حمدي علاء _ أحمد ياسر _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ إسلام جابر _ محمود قاعود

خط الهجوم ..

باسم مرسي _ كريم بامبو _ اسامة فيصل.

موعد مباراة البنك الأهلي لمباراة غزل المحلة

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء غد الاثنين الموافق 10 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للمباراة.