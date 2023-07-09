اخبار الرياضه

أسامة فيصل على رأس قائمة البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ، عن القائمة المستدعاه 21 لاعبا  للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة  الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة الممتاز.

 

وجاءت القائمة علي النحو التالي

حراسة المرمي

محمد أبو جبل _ احمد صبحي

 

خط الدفاع..

أمير مدحت _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أحمد ياسين _محمد بسيوني _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو

 

خط الوسط..

محمد فتحي _ محمود سيد  _فراس بن عايفية _ حمدي علاء _ أحمد ياسر _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ إسلام جابر _ محمود قاعود

 

خط الهجوم ..

باسم مرسي _ كريم بامبو _ اسامة فيصل.

موعد مباراة البنك الأهلي لمباراة غزل المحلة 

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء غد الاثنين الموافق 10 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية .

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للمباراة.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا